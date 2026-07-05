Полузащитник сборной Мексики Альваро Фидальго высказался о предстоящем матче против Англии на ЧМ-2026.

сборная Мексики globallookpress.com

«Это матч, о котором мечтали все… Встреча с Англией в 1/8 финала на этом стадионе. Это, пожалуй, один из самых важных матчей в нашей карьере. Мы знаем, что у них хорошие игроки, знаем, как они выступают. Их полузащита прежде всего очень техничная. У них отличные игроки на всех позициях. Они будут серьёзными соперниками», — приводит слова Фидальго официальный сайт ФИФА.

Мексика и Англия выйдут на поле 6 июля в 3:00 (мск).