Наставник сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем. Трехцветные победили 1:0, а единственный гол забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Это было непросто. Концовка была бы спокойнее, если бы мы реализовали хотя бы один из двух имевшихся моментов. Соперник использовал все возможные средства. Возможно, такой футбол не всегда привлекает зрителей, но в нем есть агрессия, давление, борьба. Мы не выпали из игрового ритма, хотя надо признать, что против сборной Парагвая очень тяжело играть.

Они плотно обороняются. Также сильная жара не способствует высокому темпу, а они и на невысоких скоростях могли добиться нужного результата», — приводит слова Дешама RMC Sport.

За выход в полуфинал Франция поборется со сборной Марокко.