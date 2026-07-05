Экс‑нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях перед матчем 1/8 финала ЧМ‑2026 между сборными Бразилии и Норвегии.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Бразилия уже не та грозная сила, которая была раньше. Сейчас её тренирует Карло Анчелотти, а где он, там обычно и фарт. Понятно, что Бразилия в этой паре — фаворит. Но, учитывая, какой футбол показывает Норвегия, у норвежцев есть шанс. Они могут преподнести сюрприз. Нас ждёт интересное противостояние», — сказал Булыкин «СЭ».

Эта встреча состоится сегодня, 5 июля, в 23:00 (мск).