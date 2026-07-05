Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможную стоимость нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на фоне интереса со стороны «Зенита».
Ранее агент форварда подтвердил, что петербургский клуб проявляет интерес к игроку, а СМИ сообщали о предложении в размере 20-25 миллионов евро, которое было отклонено руководством бело-голубых.
Аршавин считает, что подобная сумма вполне соответствует нынешним реалиям трансферного рынка, особенно если речь идёт о лучшем российском форварде.
«Если за него готовы заплатить такие деньги, значит, он их стоит. Тюкавин — лучший российский нападающий на сегодняшний день. Сейчас совершенно другие цены: в зарубежных чемпионатах футболистов покупают и за 100 миллионов евро, и это уже никого не удивляет. Стоимость игроков заметно выросла», — заявил Аршавин «Чемпионату».