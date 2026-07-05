Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможную стоимость нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на фоне интереса со стороны «Зенита».

Константин Тюкавин globallookpress.com

Ранее агент форварда подтвердил, что петербургский клуб проявляет интерес к игроку, а СМИ сообщали о предложении в размере 20-25 миллионов евро, которое было отклонено руководством бело-голубых.

Аршавин считает, что подобная сумма вполне соответствует нынешним реалиям трансферного рынка, особенно если речь идёт о лучшем российском форварде.

«Если за него готовы заплатить такие деньги, значит, он их стоит. Тюкавин — лучший российский нападающий на сегодняшний день. Сейчас совершенно другие цены: в зарубежных чемпионатах футболистов покупают и за 100 миллионов евро, и это уже никого не удивляет. Стоимость игроков заметно выросла», — заявил Аршавин «Чемпионату».