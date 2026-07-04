В субботу, 4 июля, прошли заключительные встречи 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Определились все пары второго раунда плей-офф. Первыми вступят в игру сборные Канады и Марокко, начало их матча назначено на 20:00 мск 4 июня.

1/8 финала ЧМ-2026

  • 4 июля, 20:00 мск (Хьюстон): Канада — Марокко,
  • 5 июля, 00:00 (Филадельфия): Парагвай — Франция
  • 5 июля, 23:00 (Ист-Ратерфорд): Бразилия — Норвегия
  • 6 июля, 03:00 (Мехико) : Мексика — Англия
  • 6 июля, 22:00 (Арлингтон): Португалия — Испания
  • 7 июля, 03:00 (Сиэтл): США — Бельгия
  • 7 июля, 19:00 (Атланта): Аргентина — Египет
  • 7 июля, 23:00 (Ванкувер): Швейцария — Колумбия