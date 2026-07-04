В субботу, 4 июля, прошли заключительные встречи 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Определились все пары второго раунда плей-офф. Первыми вступят в игру сборные Канады и Марокко, начало их матча назначено на 20:00 мск 4 июня.
1/8 финала ЧМ-2026
- 4 июля, 20:00 мск (Хьюстон): Канада — Марокко,
- 5 июля, 00:00 (Филадельфия): Парагвай — Франция
- 5 июля, 23:00 (Ист-Ратерфорд): Бразилия — Норвегия
- 6 июля, 03:00 (Мехико) : Мексика — Англия
- 6 июля, 22:00 (Арлингтон): Португалия — Испания
- 7 июля, 03:00 (Сиэтл): США — Бельгия
- 7 июля, 19:00 (Атланта): Аргентина — Египет
- 7 июля, 23:00 (Ванкувер): Швейцария — Колумбия