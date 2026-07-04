Определились все пары второго раунда плей-офф. Первыми вступят в игру сборные Канады и Марокко, начало их матча назначено на 20:00 мск 4 июня.

В субботу, 4 июля, прошли заключительные встречи 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

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