Бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о том, что до сих пор находится без команды.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Мне кажется, что я сам подготовлюсь лучше, чем с командой. Тактические схемы? Я вас умоляю. Могу выйти в шесть утра… Все мячи выиграю и оставлю. А там пусть ребята забивают. Я разносторонний футболист

"Спартак"? Нет такого, что я хочу или не хочу в "Спартак". Была бы красивая история — закольцевать и закончить. Выиграть какой-то трофей», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент 37-летний Дзюба пребывает в статусе свободного агента. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.