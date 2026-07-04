Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался относительно критики в свой адрес от болельщиков и футбольных экспертов.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«В Италии говорят, что все мужчины хотят быть тренерами, а все женщины — архитекторами. Я не знаю, понимаю ли я футбол или нет, но никто не может судить меня в этом отношении.

Единственное, что точно известно, — это то, что я подготовился к более чем 1400 матчам. Возможно, этого недостаточно, чтобы понимать футбол, но это, безусловно, хороший опыт.

Только один человек подготовился к большему количеству матчей, чем я: Алекс Фергюсон, на счету которого их более чем 2000. Я принимаю советы от всех, но единственный, кто действительно может дать мне совет, — это Алекс Фергюсон.

Я на 100% уверен, что я не гений, но в то же время я на 100% уверен, что я не дурак», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Напомним, что сборная Бразилии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где 5 июля сыграет против сборной Норвегии.