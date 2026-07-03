Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш высказался о предстоящей встрече 1/16 финала ЧМ-2026 против Колумбии.

Карлуш Кейруш globallookpress.com

«Будет здорово увидеть на поле две великие команды с разными стилями игры. Обе команды нацелены на победу в матче, на зрелищность и, конечно, на то, чтобы вернутся домой с как можно лучшим результатом. Это очень хорошая команда, но идеальных команд в мире не бывает. У них есть свои слабые и сильные стороны, и нам нужно быть осторожными, внимательными и предельно собранными на протяжении всех 90 минут», — цитирует Кейруша пресс-служба ФИФА.

Матч между командами состоится на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити 4 июля, начало — в 04:30 мск.