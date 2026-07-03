Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания центрального защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера в летнее трансферное окно.

Глейсон Бремер globallookpress.com

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, чемпион Германии проявляет серьёзный интерес к 29-летнему бразильцу и уже оценивает перспективы возможной сделки. При этом официального предложения туринскому клубу на данный момент сделано не было.

Сам Бремер не стремится к смене команды и предпочитает продолжить карьеру в «Ювентусе». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет около 35 млн евро.

В минувшем сезоне бразилец был одним из ключевых игроков обороны туринцев. В рамках чемпионата Италии он провёл 26 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи, а всего во всех турнирах записал на свой счёт 31 игру.