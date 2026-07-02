Известный нападающий Альваро Мората может летом присоединиться к «Депортиво», который вернулся в Примеру после многолетнего отсутствия.

Альваро Мората globallookpress.com

По данным влиятельного журналиста Джанлуки Ди Марцио, команде из Ла‑Коруньи требуется усиление в атаке, и 33‑летний форвард идёт там под первым номером в шорт‑листе. Также «Депортиво» рассматривает кандидатуры Федерико Виньяса из «Леона» и Фабиу Силвы из дортмундской «Боруссии».

Портал Transfermarkt сейчас оценивает Морату, который в прошлом сезоне отыграл за «Комо», в 9 млн евро. В минувшем сезоне бывший нападающий сборной Испании сыграл 33 матча, забил 11 мячей и сделал 5 ассистов. Он известен по игре за «Милан», «Ювентус», «Челси» и «Галатасарай».