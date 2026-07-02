Испанский полузащитник Санти Касорла официально объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. Решение 41-летнего ветерана последовало за истечением срока действия его контракта с родным «Реал Овьедо», который подошел к концу 30 июня.

Санти Касорла globallookpress.com

Касорла является воспитанником этого клуба, однако свой путь в большом футболе начинал в «Вильярреале», а позже защищал цвета «Рекреативо», «Малаги», лондонского «Арсенала» и катарского «Аль-Садда». Наибольших клубных успехов на европейской арене хавбек добился в составе английских «канониров», вместе с которыми по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.

За национальную сборную Испании полузащитник отыграл 81 встречу, отметился 15 забитыми мячами и дважды — в 2008 и 2012 годах — становился чемпионом Европы.