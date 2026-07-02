Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез считает, что его футболисты могли выжать больше в игре с США (0:2) в рамках 1/16 финала ЧМ‑2026, когда получили численное преимущество.

Сергей Барбарез globallookpress.com

«США изначально были фаворитами — они хозяева турнира, у них сильный состав. Мы никогда не боялись роли андердога. Что касается слов Тима Ховарда и журналистов перед матчем, меня вообще не волновали. Босния — маленькая страна, такое случается. Моим парням не нужна была дополнительная мотивация, когда на кону стоял выход в 1/8 финала чемпионата мира. Мне жаль, что не смогли воспользоваться численным большинством после 64‑й минуты, но я горжусь тем, как команда боролась на этом турнире», — сказал Барбарез The Guardian.

На 64‑й минуте при счёте 1:0 в пользу США был удалён их нападающий Фоларин Балоган, который открыл счёт. Через 18 минут боснийцы пропустили в большинстве от Малика Тилльмана.