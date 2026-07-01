Сборная Франции одержала крупную победу над командой Швеции (3:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Разыграли угловой Дембеле и Олисе, Усман покатил на ближнюю половину шведской штрафной на Мбаппе, а Килиан финтами ушёл в сторону от Дьёкереша и неотразимо пробил под дальнюю штангу.
На 53-й минуте французская атака началась с перехвата в центре поля, Олисе исполнил проникающий пас в штрафную, покатив мяч между ног защитника, а уже Брадли Барколя мощно пробил в угол ворот мимо Сеттерстрёма.
На 74-й минуте Олисе одним тонким пасом отрезал всю линию обороны Швеции, Мбаппе выдержал линию офсайда, принял мяч и пробил в дальний угол ворот.
Результат матча
Сборная Франции вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 5 июля сыграет с Парагваем. Команда Швеции покидает турнир.