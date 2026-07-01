Сборная Франции одержала крупную победу над командой Швеции (3:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Франция — Швеция globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Разыграли угловой Дембеле и Олисе, Усман покатил на ближнюю половину шведской штрафной на Мбаппе, а Килиан финтами ушёл в сторону от Дьёкереша и неотразимо пробил под дальнюю штангу.

На 53-й минуте французская атака началась с перехвата в центре поля, Олисе исполнил проникающий пас в штрафную, покатив мяч между ног защитника, а уже Брадли Барколя мощно пробил в угол ворот мимо Сеттерстрёма.

На 74-й минуте Олисе одним тонким пасом отрезал всю линию обороны Швеции, Мбаппе выдержал линию офсайда, принял мяч и пробил в дальний угол ворот.

Результат матча Франция Париж 3:0 Швеция Стокгольм 1:0 Килиан Мбаппе 45' 2:0 Брэдли Баркола 53' 3:0 Килиан Мбаппе 74' Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде ( Дезире Дуэ 75' ), Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Лука Динь ( Тео Эрнандес 78' ), Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле ( Мало Гюсто 75' ), Майкл Олисе ( Райан Шерки 85' ), Брэдли Баркола, Килиан Мбаппе ( Жан-Филипп Матета 85' ) Швеция: Якоб Зеттерстрём, Виктор Линделёф, Густаф Лагербильке, Даниэль Свенссон ( Маттиас Сванберг 82' ), Эллиот Страуд ( Таха Абди Али 66' ), Ясин Аяри ( Беньямин Нюгрен 82' ), Лукас Бергвалль ( Бесфорт Зенели 66' ), Габриэль Гудмундссон, Александер Исак ( Густаф Нильссон 89' ), Виктор Дьёкереш, Энтони Эланга

Статистика матча 12 Удары в створ 3 9 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 9 Угловые удары 1 3 Офсайды 1 14 Фолы 10

Сборная Франции вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 5 июля сыграет с Парагваем. Команда Швеции покидает турнир.