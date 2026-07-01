Сборная Франции одержала крупную победу над командой Швеции (3:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Франция — Швеция
Франция — Швеция globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Разыграли угловой Дембеле и Олисе, Усман покатил на ближнюю половину шведской штрафной на Мбаппе, а Килиан финтами ушёл в сторону от Дьёкереша и неотразимо пробил под дальнюю штангу.

На 53-й минуте французская атака началась с перехвата в центре поля, Олисе исполнил проникающий пас в штрафную, покатив мяч между ног защитника, а уже Брадли Барколя мощно пробил в угол ворот мимо Сеттерстрёма.

На 74-й минуте Олисе одним тонким пасом отрезал всю линию обороны Швеции, Мбаппе выдержал линию офсайда, принял мяч и пробил в дальний угол ворот.

Результат матча

ФранцияПарижФранция3:0ШвецияШвецияСтокгольм
1:0 Килиан Мбаппе 45' 2:0 Брэдли Баркола 53' 3:0 Килиан Мбаппе 74'
Франция:  Мик Меньян,  Жюль Кунде (Дезире Дуэ 75'),  Дайо Упамекано,  Вильям Салиба,  Лука Динь (Тео Эрнандес 78'),  Орельен Тчуамени,  Адриен Рабьо,  Усман Дембеле (Мало Гюсто 75'),  Майкл Олисе (Райан Шерки 85'),  Брэдли Баркола,  Килиан Мбаппе (Жан-Филипп Матета 85')
Швеция:  Якоб Зеттерстрём,  Виктор Линделёф,  Густаф Лагербильке,  Даниэль Свенссон (Маттиас Сванберг 82'),  Эллиот Страуд (Таха Абди Али 66'),  Ясин Аяри (Беньямин Нюгрен 82'),  Лукас Бергвалль (Бесфорт Зенели 66'),  Габриэль Гудмундссон,  Александер Исак (Густаф Нильссон 89'),  Виктор Дьёкереш,  Энтони Эланга

Сборная Франции вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 5 июля сыграет с Парагваем. Команда Швеции покидает турнир.