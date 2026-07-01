Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре рассказал, что успех в игре 1/16 финала ЧМ‑2026 над Эквадором (2:0) стал для него и страны особенным событием.

Хавьер Агирре globallookpress.com

«Около 40 лет прошло с тех пор, как я в последний раз видел "Ацтеку" такой. У нас были великие победы, но ни одна не сравнится с этой — потому что мы играли дома, при своих болельщиках, которые оставили сердца на трибунах. Эта победа значит для меня очень много.

Я был одним из тех игроков, которые не смогли дойти до пятого матча четвертьфинала ЧМ. Это очень больно. Ты выходишь из группы, играешь хорошо, но одна критическая ошибка выбрасывает тебя с турнира. Сегодня связь с болельщиками дала нам крылья. Это грандиозный стадион и великий вечер для мексиканцев», — приводит ESPN слова Агирре.

Теперь в 1/8 финала мундиаля Мексика встретится с победителем пары Англия — ДР Конго.