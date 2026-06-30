Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Австрии.

Алекс Баэна globallookpress.com

Хавбек отметил, что внимательно следил за игрой австрийской команды и остался под впечатлением от её выступления в поединке с Аргентиной.

«Сборная Австрии произвела на меня очень хорошее впечатление. У них действительно сильная команда с качественными футболистами.

Они агрессивно действуют в обороне, хорошо контролируют мяч. Нас ждёт очень сложный матч. Сейчас все понимают, что на стадии плей-офф любая ошибка может привести к вылету с чемпионата мира», — сказал Баэна Mundo Deportivo.