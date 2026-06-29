Серебряный призёр чемпионата Италии «Наполи» и крайний защитник Леонардо Спинаццола заключили новое соглашение до 2028 года, сообщает сайт клуба.

Леонардо Спинаццола globallookpress.com

Его прежнее соглашение истекало в июне 2026 года, и стороны долго не могли договориться друг с другом.

33‑летний Спинаццола выступает за «Наполи» два последних сезона, проведя 72 матча во всех турнирах. Вместе с командой он выиграл Серию А в сезоне 2024/25.

Вершиной его карьеры стала победа со сборной Италии на Евро‑2020; там защитник был игроком основного состава.