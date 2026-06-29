Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне изменил свою позицию в отношении нападающего Хулиана Альвареса и больше не видит аргентинца в долгосрочных планах команды.

Диего Симеоне globallookpress.com

По данным Diario Sport, наставник «матрасников» выступает за продажу 26-летнего форварда после того, как тот открыто заявил о желании перейти в «Барселону». В клубе считают, что расставание с игроком может стать наиболее рациональным решением в сложившейся ситуации.

Ранее в СМИ сообщалось, что за Альваресом также следит мадридский «Реал». В июне «сливочные» были готовы предложить за аргентинца 150 млн евро, однако руководство «Атлетико» отклонило это предложение.

В сезоне-2025/26 Альварес провёл 49 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 20 забитых мячей и девять голевых передач.