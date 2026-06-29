Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло останется в составе английского клуба и не будет выставлен на трансфер этим летом.

Амад Диалло globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство «красных дьяволов» считает 23-летнего ивуарийца неприкосновенным игроком команды. Несмотря на наличие интереса со стороны других клубов, предложения по футболисту рассматриваться не будут.

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают на Диалло как на важного исполнителя основного состава и не планируют расставаться с ним в ближайшее трансферное окно.

В начале 2025 года вингер продлил контракт с манкунианцами. Новое соглашение рассчитано до 2030 года.

В минувшем сезоне Амад Диалло провёл 33 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.