Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе намерен провести переговоры с руководством мюнхенского клуба на фоне трансферного интереса со стороны «Реала» и «ПСЖ».

Майкл Олисе globallookpress.com

Как сообщает издание As, футболист хочет прояснить позицию немецкого гранда относительно своего будущего и убедиться, что клуб по-прежнему высоко его ценит. Олисе и его представители планируют тщательно проанализировать все имеющиеся варианты и определиться со своими дальнейшими действиями сразу после завершения чемпионата мира.

В «Баварии» уже осведомлены о желании игрока провести встречу и предполагают, что на его настрой оказывают серьезное влияние непрекращающиеся слухи в прессе.