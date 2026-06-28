Руководство «Барселоны» изучает возможность усиления атакующей линии сербским нападающим Душаном Влаховичем.

Душан Влахович globallookpress.com

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб заинтересован в 26-летнем форварде, который этим летом может стать свободным агентом. Сине-гранатовые ищут варианты для обновления линии нападения и рассматривают Влаховича как одного из потенциальных кандидатов на усиление состава.

Сам сербский футболист не против продолжить карьеру в «Барселоне», однако у игрока есть серьёзные финансовые требования. Влахович рассчитывает получить подписной бонус в размере 15 млн евро, а также контракт с заработной платой около 8 млн евро в год.

В минувшем сезоне нападающий выступал за туринский «Ювентус». В чемпионате Италии Влахович провёл 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.