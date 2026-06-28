Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Мануэль Угарте порвал крестообразную связку колена, сообщает журналист Родри Васкес.

Мануэль Угарте на носилках globallookpress.com

Это произошло в игре 3‑го тура чемпионата мира 2026 года в матче Уругвая против Испании (0:1). По ходу встречи 25‑летний Угарте покинул поле на носилках.

Как сообщает источник, полузащитник в ближайшее время вернётся в расположение «МЮ», ему будет сделана операция, и он начнёт процесс восстановления под наблюдением клубных врачей — он займёт около 6 месяцев.

Уругвай набрал в своей группе всего два очка и остался за чертой плей‑офф ЧМ.