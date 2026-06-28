Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи французского полузащитника Орельена Тчуамени ради покупки хавбека лондонского «Челси» Энцо Фернандеса в текущее летнее трансферное окно.

Орельен Тчуамени globallookpress.com

По информации инсайдера talkSPORT Бена Джейкобса, на приглашении аргентинского футболиста настаивает главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью, однако сделка напрямую зависит от бюджета мадридцев, так как лондонский клуб затребовал за своего игрока 141,5 миллиона евро. Чтобы изыскать необходимые средства и разгрузить ведомость, руководство испанского гранда готово расстаться с Тчуамени, предметный интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед».

Испанцы рассчитывают выручить от продажи француза не менее 82,5 миллиона евро, что позволит существенно приблизить трансфер Фернандеса, который сам выразил сильное желание продолжить карьеру в составе мадридского клуба.