Полузащитник сборной Алжира Рияд Махрез поделился эмоциями от выхода национальной команды в плей-офф ЧМ-2026.

Рияд Махрез — полузащитник сборной Алжира globallookpress.com

Напомним, что в 3-м туре алжирцы сыграли вничью с Австрией (3:3) и заняли третье место в группе J с 4 очками в активе.

«Я на седьмом небе от счастья. Это очень важный момент, даже если речь идёт всего об одном матче. Рад забить свои первые голы на чемпионатах мира, но самое главное — мы вышли в следующий раунд и можем соревноваться на самом высоком уровне», — приводит слова Махреза официальный сайт ФИФА.

В матче 1/16 финала чемпионата мира сборная Алжира сыграет против Швейцарии 3-го июля в 06:00 мск.