Сборная Алжира сыграла вничью с командой Австрии(3:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Алжир — Австрия globallookpress.com

Счет в матче на 28-й минуте открыли австрийцы. Алаба со своей половины поля сделал заброс за спину защитникам, Марко Арнаутович выскочил один на один и протолкнул мяч мимо Бенбута.

На 45-й минуте африканцы отыгрались. Рияд Марез возле углового флажка выиграл борьбу у Мвене, Рафик Белгали подхватил мяч, вошёл в штрафную, накрутил двух соперников и мощно пробил в ближнюю девятку — голкипер не дёрнулся.

На 55-й минуте Австрия вновь вышла вперед. Лаймер подключился по правому флангу и сделал пас на радиус штрафной, Марсель Забитцер набежал и мощным ударом вколотил мяч в угол ворот.

Алжирцы снова сравняли уже через пять минут. Ауар совершил проход по левому флангу, обыграл в штрафной Поша и сделал передачу на свободного Рияда Мареза, который вколотил мяч в пустой угол ворот.

На 3-й добавленной минуте Алжиры своим перекатом мяча усыпил бдительность соперника, Ауар продвинулся по центру и сделал пас вперёд, Марез влетел в штрафную и отправил мяч в дальний угол ворот.

Но на 6-й компенсированной минуте Саша Калайджич снова уравнял цифры на табло, теперь уже окончательно.

Результат матча Алжир Алжир 3:3 Австрия Вена 0:1 Марко Арнаутович 28' 1:1 Рафик Белгали 45' 1:2 Марсель Забитцер 55' 2:2 Рияд Марез 60' 3:2 Рияд Марез 90+3' 3:3 Sasa Kalajdzic 90+6' Алжир: Уссама Бенбут, Рафик Белгали ( Райан Айт Нури 71' ), Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Жауэн Аджам ( Зинеддин Белаид 71' ), Набиль Бенталеб, Уссем Ауа ( Фарес Геджемис 90' ), Фарес Шаиби, Рияд Марез, Ибрахим Маца, Амин Гуири ( Самир Шерги 71' ) Австрия: Александр Шлагер, Филипп Мвене ( Sasa Kalajdzic 90' ), Давид Алаба ( Кевин Дансо 62' ), Филипп Линхарт, Стефан Пош, Романо Шмид ( Флориан Гриллич 45' ), Конрад Лаймер, Ксавер Шлагер ( Пауль Ваннер 45' ), Николас Зайвальд, Марко Арнаутович ( Михаэль Грегорич 45' ), Марсель Забитцер Жёлтая карточка: Марко Арнаутович 11' (Австрия)

Статистика матча 5 Удары в створ 3 5 Удары мимо 6 65 Владение мячом 35 0 Угловые удары 3 1 Офсайды 3 3 Фолы 7

Сборная Австрии набрала 4 очка и заняла второе место в группе J. В 1/16 финала австрийцы 2 июля сыграют с Испанией.

Сборная Алжира с 4 очками заняла третье место в группе J и сыграет в плей-офф ЧМ-2026, войдя в число лучших 8 команд, ставших третьими в своих группах.