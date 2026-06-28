Сборная Алжира сыграла вничью с командой Австрии(3:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче на 28-й минуте открыли австрийцы. Алаба со своей половины поля сделал заброс за спину защитникам, Марко Арнаутович выскочил один на один и протолкнул мяч мимо Бенбута.
На 45-й минуте африканцы отыгрались. Рияд Марез возле углового флажка выиграл борьбу у Мвене, Рафик Белгали подхватил мяч, вошёл в штрафную, накрутил двух соперников и мощно пробил в ближнюю девятку — голкипер не дёрнулся.
На 55-й минуте Австрия вновь вышла вперед. Лаймер подключился по правому флангу и сделал пас на радиус штрафной, Марсель Забитцер набежал и мощным ударом вколотил мяч в угол ворот.
Алжирцы снова сравняли уже через пять минут. Ауар совершил проход по левому флангу, обыграл в штрафной Поша и сделал передачу на свободного Рияда Мареза, который вколотил мяч в пустой угол ворот.
На 3-й добавленной минуте Алжиры своим перекатом мяча усыпил бдительность соперника, Ауар продвинулся по центру и сделал пас вперёд, Марез влетел в штрафную и отправил мяч в дальний угол ворот.
Но на 6-й компенсированной минуте Саша Калайджич снова уравнял цифры на табло, теперь уже окончательно.
Результат матча
Сборная Австрии набрала 4 очка и заняла второе место в группе J. В 1/16 финала австрийцы 2 июля сыграют с Испанией.
Сборная Алжира с 4 очками заняла третье место в группе J и сыграет в плей-офф ЧМ-2026, войдя в число лучших 8 команд, ставших третьими в своих группах.