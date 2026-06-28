Сборная Алжира сыграла вничью с командой Австрии(3:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Алжир — Австрия
Алжир — Австрия globallookpress.com

Счет в матче на 28-й минуте открыли австрийцы. Алаба со своей половины поля сделал заброс за спину защитникам, Марко Арнаутович выскочил один на один и протолкнул мяч мимо Бенбута.

На 45-й минуте африканцы отыгрались. Рияд Марез возле углового флажка выиграл борьбу у Мвене, Рафик Белгали подхватил мяч, вошёл в штрафную, накрутил двух соперников и мощно пробил в ближнюю девятку — голкипер не дёрнулся.

На 55-й минуте Австрия вновь вышла вперед. Лаймер подключился по правому флангу и сделал пас на радиус штрафной, Марсель Забитцер набежал и мощным ударом вколотил мяч в угол ворот.

Алжирцы снова сравняли уже через пять минут. Ауар совершил проход по левому флангу, обыграл в штрафной Поша и сделал передачу на свободного Рияда Мареза, который вколотил мяч в пустой угол ворот.

На 3-й добавленной минуте Алжиры своим перекатом мяча усыпил бдительность соперника, Ауар продвинулся по центру и сделал пас вперёд, Марез влетел в штрафную и отправил мяч в дальний угол ворот.

Но на 6-й компенсированной минуте Саша Калайджич снова уравнял цифры на табло, теперь уже окончательно.

Результат матча

АлжирАлжирАлжир3:3АвстрияАвстрияВена
0:1 Марко Арнаутович 28' 1:1 Рафик Белгали 45' 1:2 Марсель Забитцер 55' 2:2 Рияд Марез 60' 3:2 Рияд Марез 90+3' 3:3 Sasa Kalajdzic 90+6'
Алжир:  Уссама Бенбут,  Рафик Белгали (Райан Айт Нури 71'),  Айсса Манди,  Рами Бенсебаини,  Жауэн Аджам (Зинеддин Белаид 71'),  Набиль Бенталеб,  Уссем Ауа (Фарес Геджемис 90'),  Фарес Шаиби,  Рияд Марез,  Ибрахим Маца,  Амин Гуири (Самир Шерги 71')
Австрия:  Александр Шлагер,  Филипп Мвене (Sasa Kalajdzic 90'),  Давид Алаба (Кевин Дансо 62'),  Филипп Линхарт,  Стефан Пош,  Романо Шмид (Флориан Гриллич 45'),  Конрад Лаймер,  Ксавер Шлагер (Пауль Ваннер 45'),  Николас Зайвальд,  Марко Арнаутович (Михаэль Грегорич 45'),  Марсель Забитцер
Жёлтая карточка:  Марко Арнаутович 11' (Австрия)

Сборная Австрии набрала 4 очка и заняла второе место в группе J. В 1/16 финала австрийцы 2 июля сыграют с Испанией.

Сборная Алжира с 4 очками заняла третье место в группе J и сыграет в плей-офф ЧМ-2026, войдя в число лучших 8 команд, ставших третьими в своих группах.