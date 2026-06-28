Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро подвёл итоги выступления команды на ЧМ-2026.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Итальянский специалист отметил, что участие в турнире стало ценным опытом как для него самого, так и для футболистов. По словам наставника, полученные уроки помогут сборной двигаться дальше и станут дополнительной мотивацией в будущем.

«Конечно, я много общался с игроками. Мы понимали, что нам предстоит сыграть против сильнейших сборных мира. Мы сожалеем о результате, но я горжусь своими игроками. Они сделали всё, что могли», — заявил Каннаваро в интервью пресс-службе сборной Узбекистана.

Сборная Узбекистана завершила выступление на чемпионате мира после группового этапа. Команда проиграла все три матча в квартете, уступив Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).