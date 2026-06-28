Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде.

Возинья — голкипер сборной Кабо-Верде globallookpress.com

«В паре Кабо‑Верде — Аргентина вообще без шансов. Аргентина выиграет с вероятностью 99%, только форс‑мажор какой‑то может сыграть в пользу Кабо‑Верде. Понятно, что есть Возинья, все говорили, что они сейчас выйдут против других команд и тоже не пропустят. Они и правда достаточно неплохо обороняются.

От них вообще никто ничего не ждал. Мое мнение перед турниром было, что сборные Кабо‑Верде, ЮАР и Кюрасао приехали просто так, пофестивалить, а получилось, что ЮАР и Кабо‑Верде вышли в плей‑офф. Кабо‑Верде — сенсация, но следующая игра у них последняя… У них очень хорошо организованная оборона, потому что защищаться три игры по девяносто минут — это очень тяжело. Но это значит, что они умеют терпеть», — сказал Гришин «Матч ТВ».

Сборная Кабо-Верде заняла 2-е место в группе Н с тремя очками в активе. Национальная команда пробилась в 1/16 финала мундиаля, где сыграет против сборной Аргентины 4-го июля в 01:00 мск.