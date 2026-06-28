Мадридский «Реал» определился с ценой на полузащитника Эдоардо Камавинга и готов отпустить его за 60 млн евро, сообщает издание As.

Эдоардо Камавинга globallookpress.com

Новый наставник «сливочных» Жозе Моуринью не видит 23‑летнего француза в основном составе и готов реинвестировать деньги от его продажи в других футболистов. Одним из которых является 18‑летний марокканец Аюб Буадди.

Сейчас интерес к Камавинга проявляют миланский «Интер» и «ПСЖ», но пока не делали официальных предложений.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл за «Реал» 29 матчей в Примере и забил один мяч.