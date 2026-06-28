Сборная Аргентины переиграла национальную команду Иордании (3:1) в матче заключительного тура групповой стадии чемпионата мира 2026 года.

В этой встрече капитан южноамериканцев Лионель Месси остался в запасе и появился на поле лишь на 60-й минуте, что позволило Лаутаро Мартинесу исполнить 11-метровый удар на 31-й минуте и открыть счет своим голам на мировых первенствах.

По данным статистического портала MisterChip, этот точный удар сделал Мартинеса первым аргентинским футболистом в XXI веке после Месси, сумевшим реализовать пенальти на ЧМ. Предыдущим игроком сборной, подходившим к точке на мундиалях помимо Лео, был Ариэль Ортега 12 июня 2002 года в матче против Швеции, однако его попытка оказалась неточной.