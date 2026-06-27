Французский «Пари Сен-Жермен» совместно с техническим спонсором Nike официально презентовал новый гостевой комплект формы на сезон-2026/2027.

Новая форма «Пари Сен-Жермен» Официальный сайт «Пари Сен-Жермен»

До официальной премьеры экипировка впервые появилась в рекламном фильме Nike под названием «RIP the Script». В этой картине в новой форме снялась известная американская предпринимательница и медийная личность Ким Кардашьян вместе со своим сыном.

Кроме того, 21 июня французский рэп-исполнитель Gazo стал первым, кто продемонстрировал эту экипировку на публике, появившись в ней на мероприятии Fête de Paname.