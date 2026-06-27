Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим футболистом команды по итогам сезона-2025/26. Об этом официально объявила пресс-служба немецкого клуба.

Майкл Олисе globallookpress.com

В голосовании болельщиков 24-летний французский полузащитник набрал 51,4% голосов. Он уверенно опередил нападающего Гарри Кейна (32%) и вингера Луиса Диаса (4%). Примечательно, что Олисе забирает эту престижную клубную награду второй год подряд.

В минувшем сезоне француз продемонстрировал феноменальную результативность, отыграв за «Баварию» 52 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 31 голевую передачу.