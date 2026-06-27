Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу новости о том, что Эдуард Сперцян перейдет из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Это его желание и решение. Сумма для "Краснодара" хорошая. Конечно, можно было попробовать свои силы в Европе. В Саудовской Аравии такого удовольствия от футбола Сперцян не получит. Если правда был контакт с "Комо", надо было ехать туда. Надо спросить у него, почему он принял именно такое решение. Думаю, большую роль играет финансовая составляющая. В Европе он бы таких денег не получал. В любом случае, желаю ему удачи и завоевания новых трофеев», — приводит слова Канчельскиса « Спорт-Экспресс ».

В прошлом сезоне Канчельскис забил 14 мячей и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «Краснодар» во всех турнирах.