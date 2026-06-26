Московское «Динамо» объявило о завершении сотрудничества с полузащитником Муми Нгамале.

Муми Нгамале globallookpress.com

Камерунский футболист покидает клуб в связи с окончанием срока действия контракта, который истекает в конце июня. Нгамале выступал за бело-голубых с сентября 2022 года.

«Муми, спасибо за яркую игру и эмоции, которые невозможно забыть. Желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

За время выступлений в составе «Динамо» 31-летний хавбек провёл 117 матчей, в которых отметился 21 забитым мячом и 17 результативными передачами.

До перехода в московскую команду полузащитник играл за камерунский «Котон Спорт», австрийский «Райндорф Альтах» и швейцарский «Янг Бойз».