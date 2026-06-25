Новичок мадридского «Реала» Марк Кукурелья рассказал, что хотел бы играть в рядах «сливочных» со своим экс-одноклубником по «Челси» Энцо Фернандесом.

Энцо Фернандес globallookpress.com

«Он отличный футболист и мой друг. Энцо поздравил меня с подписанием контракта. Надеюсь, это произойдет и он тоже перейдет в "Реал". Я был бы очень рад. Мы были довольны в "Челси", но возможность подписать контракты с "Реалом" одним летом… Надеюсь, ему повезёт, и он станет игроком "Реала"», — приводит слова Кукурельи Marca.

Фернандес играет за «Челси» с января 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года.