Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию в клубе после неудачного прошлого сезона, по итогам которого команда осталась без трофеев.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Португальский специалист отметил, что для «сливочных» победы являются не просто целью, а частью философии и истории клуба. По словам Моуринью, даже самый успешный коллектив в мире периодически сталкивается с трудностями и вынужден проходить этап перестройки.

«У "Реала" особенная история — она не только о множестве великих игроков, а прежде всего о самом клубе и его титулах. Конечно, бывают сложные периоды. Иногда даже "Реал" не может побеждать постоянно, как привык. Иногда необходимо заново строить команду и проводить перестройку. Но победы — это часть ДНК "Реала", величайшего клуба мира во многих аспектах», — приводит слова тренера Madrid Universal.

Для Моуринью это уже второй период работы в мадридском клубе. Впервые он возглавил «Реал» в 2010 году и покинул команду спустя три сезона. За это время португалец выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.

Нынешнее соглашение специалиста с «королевским клубом» рассчитано до 2029 года.