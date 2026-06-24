Лондонский «Тоттенхэм» вплотную приблизился к трансферу голкипера национальной команды Словакии Мартина Дубравки, о чем в своих социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Мартин Дубравка globallookpress.com

По информации источника, руководство столичного клуба уже полностью согласовало условия личного трудового договора с бывшим вратарем «Ньюкасла» и «Бернли», а официальное закрытие сделки ожидается уже в течение сегодняшнего дня. В составе «шпор» опытный словацкий футболист будет выполнять роль резервного голкипера, подменяя Антонина Кински.

Данный трансфер обусловлен скорым уходом итальянского вратаря Гульельмо Викарио, который планирует сменить команду текущим летом. Предметный интерес к 29-летнему игроку проявляют клубы итальянской Серии А, среди которых выделяются «Наполи» и туринский «Ювентус», рассматривающий Викарио в качестве приоритетной альтернативы Эмилиано Мартинесу.