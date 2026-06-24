Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем положительно отреагировал на возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Английский футболист признался, что очень рад назначению португальского специалиста и считает его одним из лучших тренеров современности.

«Это просто потрясающе. Очень рад этому», — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо.

Руководство «сливочных» решило доверить команду опытному португальцу после неудачного сезона, в котором «Реал» не сумел завоевать ни одного трофея. В чемпионате Испании мадридцы финишировали на втором месте, а ранее команду возглавлял Альваро Арбелоа.

Для Моуринью это уже второй приход в «Реал». Во время своего первого периода работы в Мадриде португалец выиграл с командой чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.