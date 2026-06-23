Экс-футболист Игорь Семшов сравнил игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2026, отметив, что пока аргентинец превосходит португальца.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Ранее Аргентина обыграла Австрию (2:0) и досрочно вышла в плей-офф мундиаля. Португалия 23 июня встретится с Узбекистаном.

«Пока что сравнение Месси и Роналду на этом чемпионате мира, конечно, не в пользу Роналду. Хотя португалец сыграл всего одну игру. Тем не менее, по движению и КПД Месси превосходит Роналду. В игре с Австрией аргентинец вполне мог оформить второй хет‑трик подряд на турнире.

Месси не идеален. Он стал совершать больше потерь, чем раньше. Однако его полезность очевидна. Правда, дальше у команды Аргентины будут более сложные соперники», — цитирует Семшова «Матч ТВ».