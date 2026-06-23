Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру национальной команды в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Узбекистана (5:0).

Роберто Мартинес — главный тренер сборной Португалии globallookpress.com

«Вот такую ​​реакцию мы увидели в раздевалке. Бывают моменты, когда для того, чтобы прогрессировать в турнире, нужна такая игра, как первая.

Сегодня мы увидели команду с тем же настроем и самоотдачей, но с большей зрелостью, потому что это был уже не первый матч. Я очень доволен результатом», — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.

После этого матча сборная Португалии занимает 1-е место в группе К с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Колумбии 28-го июня.