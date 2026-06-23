Знаменитый в прошлом нападающий сборной России Игорь Колыванов не скрывает своего восхищения великолепной формой капитана аргентинцев Лионеля Месси на ЧМ‑2026.

Лионель Месси globallookpress.com

«И Мбаппе, и Холанн, и Месси в порядке. Не надо ещё забывать, что есть Кейн. Для Холанна всё зависит от того, как далеко пройдёт Норвегия, хотя команда у них подобралась хорошая. Месси находится в прекрасной форме и играет, как 20‑летний мальчишка. Аплодисменты ему! Мбаппе играет в прекрасной команде, и Франция — один из фаворитов этого чемпионата мира, как и в последние годы. Поэтому у всех есть шансы стать лучшим бомбардиром, хотя предсказать, кто именно это сделает, очень тяжело сейчас», — сказал Колыванов «СЭ».

38‑летний Месси на этом мундиале забил уже 5 мячей в 2 играх и стал лучшим бомбардиром в истории турнира после встречи с Австрией (2:0), где он оформил дубль и ещё не забил пенальти.