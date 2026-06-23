Наставник «Спартака» Хуан Карлос Карседо выступил с речью перед командой перед стартом нового сезона.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Доброе утро, парни! Надеюсь, вы хорошо отдохнули после того, как отпраздновали победу в Кубке России. Мы достигли хорошего результата, вошли в историю. Но теперь начинается новый этап, у нас новые цели. И, как говорил Бабич, в следующем месяце нас ждут важные матчи и новый сезон. Поэтому мы собрались здесь, чтобы усердно поработать, сохранить то, что хорошо получалось в прошлом сезоне, командный дух.

Здесь в Тарасовке историческое место: Роман Зобнин сказал мне, что раньше часто здесь тренировался, даже я тренировал здесь 14 лет назад. Это важно для осознания истории нашего клуба», — цитирует специалиста пресс-служба «Спартака».