Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем проводит свой 50-й матч за национальную команду.

Джуд Беллингем — полузащитник сборной Англии globallookpress.com

Футболист вышел на поле в стартовом составе национальной команды на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Ганы.

Стало известно, что Беллингем стал самым молодым игроком в истории сборной Англии, преодолевшим отметку в 50 матчей за сборную «трех львов» в возрасте 22 лет и 359 дней.

Ранее этот рекорд принадлежал бывшему нападающему национальной команды Уэйну Руни.

Матч между сборными Англии и Ганы начался в 23:00 мск. После 65-и минут игрового времени счет не открыт — 0:0.