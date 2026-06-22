Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Малкома в стан красно-белых.

Полузащитник отметил, что спокойно относится к многочисленным трансферным сообщениям и предпочитает не обращать внимания на подобные публикации до тех пор, пока сделка не будет оформлена официально.

«В футболе возможно всё. Но сейчас это всего лишь слухи. Верить в них или нет — каждый решает сам», — заявил Зобнин «Чемпионату».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год и за это время стал одним из лидеров команды. В составе петербургского клуба форвард провёл 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 27 результативных передач.

Сейчас Малком защищает цвета саудовского «Аль-Хиляля».