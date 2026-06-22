Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал возможное возвращение Артёма Дзюбы в состав красно-белых.

Артем Дзюба globallookpress.com

Полузащитник не стал прямо отвечать на вопрос о том, было бы символично завершение карьеры Дзюбы именно в «Спартаке», однако отметил заслуги опытного нападающего и пожелал ему продолжить выступления без травм.

«Он футболист высокого уровня. Желаю ему дальше играть в футбол, чтобы здоровье не подводило. Решение о будущем он должен принимать сам — где ему продолжать карьеру. Артём приносит пользу. Рад, что он установил и побил много рекордов», — заявил Зобнин «Чемпионату».

Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне 37-летний форвард выступал за тольяттинский «Акрон».

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака».