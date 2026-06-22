Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» объявил о получении в собственность земли для строительства нового стадиона.

Клубу достался участок размером 25 акров (около 10 гектаров) на расстоянии 350 метров к северо‑востоку от нынешней домашней арены — «Олд Траффорд». Планируется, что манкунианцы там построят стадион на 100 тысяч мест, который станет самым крупным в Великобритании.

Сейчас команда играет на «Олд Траффорде», который был возведён в 1910 году и способен принять чуть больше 74 тысяч зрителей. На этом стадионе проходили матчи ЧМ‑1966, Лиги чемпионов 1996 года и финала Лиги чемпионов 2003 года.