Защитник московского ЦСКА Жоао Виктор поделился мнением про нового наставника команды Дмитрия Игдисамова.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

1 июня Игдисамов был утвержден в роли главного тренера ЦСКА, подписав соглашение по схеме «2+2».

«Дмитрий Игдисамов — очень хороший тренер. Вы знаете его лучше, чем я, поскольку ранее он работал в молодежной команде ЦСКА. У него есть свои убеждения, четкие идеи. Кроме того, Дмитрий Игоревич всегда готов выслушать игроков.

Его двери всегда открыты для нас, мы в любой момент можем с ним что-либо обсудить. Мы вместе с ним готовы к выполнению наших задач», — заявил Виктор «Чемпионату».

В минувшем сезоне ЦСКА занял пятое место в РПЛ.