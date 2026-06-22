Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, который восстанавливался после травмы во время межсезонья.

Эсекьель Барко globallookpress.com

По словам специалиста, все футболисты красно-белых прибыли на предсезонный сбор в хорошем функциональном состоянии. Барко, несмотря на повреждение, находился под постоянным контролем медицинского штаба клуба даже во время отпуска.

«Эсекьель прошел все необходимые обследования и тесты. На данный момент никаких серьезных опасений нет. В ближайшие дни мы подготовим для него индивидуальную программу работы и дополнительно обсудим детали с тренерским штабом», — приводит слова Козлова «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Барко может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет аргентинский «Индепендьенте».