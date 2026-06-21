Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль поделился размышлениями о своем профессиональном будущем на фоне сверхуспешного клубного сезона-2025/2026.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Месси тоже опекали втроем. И единственное место, где тебя не могут атаковать втроем, это центр. Со временем буду играть там, потому что на фланге защищаться против меня очень легко», — приводит слова Ямаля El País.

Минувший игровой год молодой футболист завершил в статусе самого результативного игрока «сине-гранатовых», сумев записать на свой счет 24 забитых мяча и 17 ассистов во всех официальных турнирах.