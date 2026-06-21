«Манчестер Сити» ведет активный диалог с хавбеком Родри относительно продления трудового договора, однако к общему знаменателю партнеры пока не пришли, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Переговоры идут, но на данный момент стороны далеки от соглашения. Времени достаточно — еще год до истечения контракта. Но каковы на данный момент условия нового контракта для Родри, пока неясно. Это значит, что между сторонами все еще есть значительное расхождение, и, безусловно, финансовые условия, а также личные обстоятельства могут оказать влияние на ситуацию. Говоря о будущем Родри, важно заметить, что нет никаких гарантий, что оно решится этим летом. Он может остаться в "Манчестер Сити" на один сезон, а затем в 2027 году покинуть клуб бесплатно. Это одна из возможностей, которую следует учитывать», — сказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своем YouTube-канале.

Текущие обязательства испанца перед английским грандом действуют до окончания сезона-2026/2027. В прошедшем игровом году полузащитник принял участие в 37 встречах на всех фронтах, записав на свой счет два забитых мяча и один ассист.