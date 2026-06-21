Капитан «Челси» Рис Джеймс высказал своё мнение по поводу перехода ведущего игрока «синих» Марка Кукурелью в мадридский «Реал».

Марк Кукурелья globallookpress.com

«Несколько дней назад я пообщался с Кукурельей. Марк — один из сильнейших в мире на своей позиции. Впрочем, в футболе так бывает: игроки то приходят, то уходят. Жаль, что он покинул команду, но от всего сердца желаю ему удачи», — цитирует футболиста talkSPORT.

27‑летний испанец, который является воспитанником «Барселоны», перебрался в стан «Реала» 15 июня и заключил контракт на 6 лет. За «Челси» Кукурелья выступал с 2022 года.