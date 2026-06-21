Итальянский «Наполи» направил официальный запрос в санкт-петербургский «Зенит» по поводу трансфера бразильского вингера Луиса Энрике, которого российская сторона оценила в 40 миллионов евро.

Луис Энрике globallookpress.com

Как утверждает Sport Mediaset, руководство неаполитанцев посчитало данные финансовые требования завышенными, однако не вышло из переговорного процесса и рассчитывает добиться снижения стоимости 25-летнего нападающего.

В прошедшем сезоне Энрике выходил на поле в 34 встречах во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав четыре голевые передачи, а его текущий контракт с петербуржцами действует до конца 2028 года.